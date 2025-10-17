Число погибших в результате ливней в Мексике увеличилось до 72

Число погибших из-за сильных дождей и вызванных ими наводнений в Мексике возросло до 72 человек. Соответствующие данные приводит правительственный портал по мониторингу последствий катастрофы.

Как отмечается, наибольшее число жертв непогоды - 32 - зарегистрировано в штате Веракрус на востоке Мексики. 21 человек погиб в штате Идальго. В штате Пуэбла стихия унесла жизни 18 человек, 1 человек погиб в штате Керетаро. Судьба еще 48 человек остается неизвестной.

По информации властей, больше всего пострадали южные и центральные регионы страны. Продолжаются поисково-спасательные работы, в эвакуационных центрах размещены сотни людей.

Как ранее заявила национальный координатор по вопросам гражданской защиты Лаура Веласкес Алсуа, наибольшее количество осадков выпало 8 октября: в штате Веракрус - 280 мм, а в Пуэбле - 286 мм, что повлекло за собой повышение уровня рек и ручьев.