Столтенберг отметил важность диалога с Россией для урегулирования на Украине

Бывший генсек НАТО (2014-2024), министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил о необходимости вести переговоры с Россией ради урегулирования конфликта на Украине.

"Я думаю, что мы должны говорить с Россией, если хотим положить конец войне на Украине", - отметил он, выступая на Франкфуртской книжной ярмарке, передает агентство DPA.

"Однако диалог должен вестись с позиции силы", - указал Столтенберг. Чтобы создать условия для переговоров, Запад, по его словам, должен продолжать поддерживать Украину в политическом, финансовом и военном отношении.

В четверг вечером президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам общения, продлившегося 2,5 часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков информировал о том, что Москва и Вашингтон начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в венгерской столице.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поручил создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште, уточнив, что эта работа "началась с вечера четверга".