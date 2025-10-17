ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составил более 78%

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину снизился за неделю на 0,6 п.п. и составляет 78,6%. Опрос проводился в период с 6 по 12 октября среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,6% опрошенных (минус 0,6 п.п.), уровень одобрения деятельности главы государства снизился на 0,5 п.п. и составляет 74,8%", - свидетельствуют данные исследования.

Как отмечается, деятельность правительства РФ одобряют 47% респондентов (минус 1,7 п.п.), а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 50,3% участников опроса (минус 0,1 п.п.). О доверии Мишустину заявили 59,2% сограждан (минус 1,3 п.п.).

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 33,6%, лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 28,7%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 21%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 10,4%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 33,5%, КПРФ - 10%, ЛДПР - 11,8%, "Справедливой России - За правду" - 4%, "Новых людей" - 7,8%.