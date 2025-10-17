Стоимость серебра на Comex снижалась почти на 7%

Цена фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) снизилась почти на 7%, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 20:04 мск, стоимость серебра снижалась на 6,76% и торговалась на уровне $49,69 за тройскую унцию. К 20:14 мск цена на драгметалл замедлила снижение до $50,03 за унцию (-6,12%).

Вместе с тем фьючерс на золото с поставкой в декабре 2025 года на Comex находился на отметке в $4 214,9 (-2,08%).