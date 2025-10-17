Политолог Ежов: Макрон либо уйдет сам, либо уйдут его
17 октября 2025 / 19:59
Безопасность
Трамп считает эскалацией удары вглубь территории РФ
17 октября 2025 / 20:46
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает эскалацией удары вглубь России, при этом отметил, что обсудит эту тему с Владимиром Зеленским.
"Вы правы - это эскалация. Но мы будем говорить об этом", - сказал он при общении с Зеленским в Белом доме.
Вместе с тем американский лидер выразил уверенность в том, что президент РФ Владимир Путин хочет завершения конфликта на Украине.
"Я думаю, что президент Путин хочет прекратить конфликт, иначе я бы так не говорил. Я с ним вчера говорил два с половиной часа, мы обсудили множество деталей. Он хочет, чтобы это закончилось", - указал Трамп.