Трамп считает эскалацией удары вглубь территории РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает эскалацией удары вглубь России, при этом отметил, что обсудит эту тему с Владимиром Зеленским.

"Вы правы - это эскалация. Но мы будем говорить об этом", - сказал он при общении с Зеленским в Белом доме.

Вместе с тем американский лидер выразил уверенность в том, что президент РФ Владимир Путин хочет завершения конфликта на Украине.

"Я думаю, что президент Путин хочет прекратить конфликт, иначе я бы так не говорил. Я с ним вчера говорил два с половиной часа, мы обсудили множество деталей. Он хочет, чтобы это закончилось", - указал Трамп.