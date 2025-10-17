Принц Эндрю отказался от титула герцога Йоркского из-за связей с Эпштейном

Брат короля Великобритании принц Эндрю откажется от использования титула герцога Йоркского из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Букингемского дворца.

"По итогам обсуждений с членами моей семьи мы пришли к заключению, что продолжающиеся обвинения против меня отвлекают от той работы, которую делают Его Величество и королевская семья. Я решил поставить свои обязательства перед семьей и страной на первое место. Я придерживаюсь своего решения пятилетней давности отстраниться от общественной жизни. С согласия Его Величества мы чувствуем, что я должен теперь сделать еще один шаг. Так, я более не буду использовать свой титул или присвоенные мне награды", - указал он.

Вместе с тем принц Эндрю отметил, что "решительно отвергает" выдвинутые в отношении него обвинения.

Согласно данным газеты The Daily Telegraph, 65-летний принц также откажется от ордена Подвязки - высшего рыцарского ордена Великобритании. При этом он продолжит оставаться принцем как сын королевы Елизаветы II (1926-2022). Издание уточнило, что экс-супруга принца Эндрю Сара Фергюсон также откажется от титула герцогини Йоркской.

В материале указывается, что "изменения вступают в силу незамедлительно". Издание обращает внимание, что принцу Эндрю и Саре Фергюсон уже было сказано, что их не ждут на семейном праздновании Рождества в поместье Сандрингем на востоке Англии.

В 2019 году принц Эндрю уже отказался от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи из-за скандала, вызванного делом Эпштейна. Это произошло после того, как американка Вирджиния Джуфре выступила с обвинениями против него, утверждая, что он был среди нескольких мужчин, с которыми ее в 17-летнем возрасте принуждали заниматься сексом.

В 2022 году по решению Елизаветы II принц был лишен почетных воинских званий и роли покровителя ряда общественных организаций. Он также потерял право использовать официальный титул "Его Высочество", хотя и сохранял его за собой.