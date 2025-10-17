Правда - это секретное стратегические оружие межконтинентальной дальности, необходимое российским СМИ для достижения побед "в борьбе за умы и сердца людей". Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на 20-летии телеканала RT.

Он обратил внимание, что в команде RT очень много молодых людей, за которыми сегодня будущее и новые победы.

"Я желаю продолжать развиваться, находить новые форматы и новые темы в острой борьбе за умы и за сердца людей. И чтобы побеждать в этой борьбе, необходимо и дальше использовать ваше секретное стратегическое высокоточное межконтинентальной дальности оружие - правду", - подчеркнул российский лидер.

Он отметил, что мир сегодня стремительно меняется, "технологии трансформируют журналистику, соцсети задают новые ритмы, аудитория все чаще смотрит новости в цифровом формате". И RT успешно реагирует на эти вызовы, а его сотрудники "остаются смелыми, открытыми и креативными", указал Путин.

"У RT есть главное - опыт, профессиональная команда и доверие зрителей", - констатировал глава государства, добавив, что нынешний юбилей представляет собой "этап большого пути для RT и его замечательного коллектива".