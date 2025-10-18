Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
17 октября 2025 / 19:59
17 октября 2025 / 19:56
16 октября 2025 / 19:14
/ Украина / Безопасность / США: после империи / Переговоры по Украине
Безопасность
Зеленский вернулся из Вашингтона с пустыми руками
Но это мало что меняет в текущих раскладах
18 октября 2025 / 19:52
Зеленский вернулся из Вашингтона с пустыми руками

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

Об очередном визите украинского диктатора Владимира Зеленского в США стало известно за несколько дней до самого этого визита. Примерно понятна была и повестка его встречи с Трампом – просьбы о новых поставках мощных вооружений, в частности, «Томагавков».

Издание Politico сообщило, что план киевского режима по переходу в наступление будет включен в список обсуждаемых встреч. В материале была приведена цитата  «высокопоставленного украинского чиновника»: «Мы действительно можем перейти в наступление. Все зависит от того, какое оружие мы получим, и от утвержденного плана».

По данным источников агентства Bloomberg, европейские страны уже профинансировали и поставили Украине две партии американских вооружений. Две следующие партии уже «находятся в стадии подготовки». Кроме того, еще семь стран (какие – пока неизвестно)  готовы принять участие в финансировании грядущих поставок. Эти же источники рассказали, что Зеленский подготовил «список обещаний» для американского президента, чтобы просьбы о новом вооружении звучали убедительнее.

Также, по информации Bloomberg,  киевский режим и его заокеанские контрагенты обсуждают возможность закупки Украиной американского сжиженного природного газа. За это Зеленский может предложить Трампу возможность американских нефтяных компаний использовать украинскую трубопроводную инфраструктуру для экспорта в Словакию и Венгрию. Также киевский режим предлагает американским компаниям дешевое хранение СПГ в  безразмерных подземных хранилищах Украины, чтобы помочь увеличить его экспорт в остальную часть Европы. Наличие такого плана в соцсетях подтвердил министр экономики Украины Алексей Соболев, написавший: «Из-за российских атак мы потеряли часть добычи газа, поэтому рассматриваем варианты финансирования покупки американского СПГ и компрессорного оборудования».

Как минимум, вопрос отправки «Томагавков» казался дело если не совсем, то практически решенным, особенно в свете того, что после саммита в Анкоридже российско-американские отношения вновь вступили в полосу явной конфронтации. Однако настроение Зеленского оказалось подпорчено из-за телефонного разговора Трампа с Владимиром Путиным, состоявшегося накануне.

По-видимому, главным результатом стала договоренность о новой встрече двух президентов, на этот раз в Будапеште. Но отдельно была обсуждена и перспектива передачи Украине «Томагавков».  Трамп в своем неповторимом стиле признался, что спросил Путина: «Вы не будете возражать, если я отправлю вашему противнику пару тысяч "Томагавков"?». Ему [Путину] не понравилась эта идея».  Кроме того, американский лидер сказал: «Нам, США, тоже нужны "Томагавки". Мы не можем их исчерпать».

Bloomberg по этому поводу выразил уверенность, что Зеленский  в итоге «Томагавков» не получит, по итогам визита уж точно:  «Недавно Трамп выражал готовность усилить давление на российского лидера, намекая на возможность поставок Украине «томагавков». Однако в четверг его тон изменился — после обсуждения с Путиным он, по всей видимости, не склонен делиться ими с Киевом».

Издание Axios сообщает, что Зеленский был удивлен заявлением Трампа о встрече с Путиным в Венгрии. Подчеркивается, что он и его сподвижники узнали о новой договоренности уже по прибытии в Вашингтон: «Киев ожидал встречи с Трампом и надеялся получить ракеты Tomahawk, но услышал о "мирном саммите" США — Россия в Будапеште — стране, которую считают одной из наименее дружественных к Украине».

Сам Зеленский постарался подать факт российско-американской беседы как свою удачу. «Уже видим, что Москва спешит возобновить диалог, только услышав о Tomahawk.  Путин точно не смелее, чем ХАМАС или любой другой террорист. Язык силы и справедливости обязательно сработает и в отношении России», — сказал он сразу по прибытию в Вашингтон. Прибытие это, к слову, обернулось некоторым конфузом. Никто из местных официальных лиц приехать на взлетную полосу не удосужился, и для имитации радостной встречи он использовал экипаж собственного самолета.

Далее «Зе» пообщался вновь не с кем-то из высокопоставленных чиновников, а с частными представителями американской оборонной компании Raytheon, производящей системы Patriot, на территории украинского посольства в США. Когда дело все-таки дошло до встречи нелегитимного украинского и законного американского президентов, разговор их, по данным Axios, был жестким и эмоциональным. Трамп дал понять, что «Томагавки» Украине не даст, и предложил заморозку боевых действий по текущей линии соприкосновения.

Примерно об этом же пишет CNN, называя встречу «напряженной, откровенной и временами неловкой»: «Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский разошлись во мнениях относительно будущего войны на Украине после своей третьей встречи в Белом доме в пятницу».

«В "прямом и честном" разговоре Трамп ясно дал понять Зеленскому, что пока украинский лидер не получит ракеты большой дальности, способные долететь до самых дальних уголков России, которые он ищет. Один из чиновников заявил, что у Трампа сложилось впечатление, что Украина стремится к эскалации и затягиванию конфликта, и он обеспокоен возможными потерями во время предстоящей суровой зимы», - говорится в материале агентства.

После встречи Зеленский в своих комментариях для  СМИ, говоря о «Томагавках», высказался несколько путано: «Мы решили с Трампом, что пока публично не будем говорить о дальнобойных ракетах, США не хотят эскалации», «спрашивайте об этом самих американцев» и, наконец, «Трамп не сказал "нет", но он не сказал и "да"». Кроме того, по словам «главы украинской администрации», были обсуждены общие поставки вооружений, помощь в плане ПВО и гарантии безопасности Украине. Сказав, что «вопрос территорий — это чувствительный, самый сложный вопрос», Зеленский в то же время высказал готовность «остановиться там, где мы сейчас находимся».

О заморозке вновь сказал и сам Трамп: «Как вы знаете, сегодня я встречался с президентом Зеленским. У нас была очень хорошая встреча, на мой взгляд. Они должны немедленно прекратить войну по линии фронта, где бы она ни проходила, иначе все будет слишком сложно, и решения не найти. Вы останавливаетесь на линии фронта, и обе стороны должны разойтись по домам, к своим семьям, прекратить убийства, и на этом все должно закончиться. Остановитесь прямо сейчас на линии фронта. Я сказал это президенту Зеленскому, я сказал это президенту Путину».

Кроме того, сразу после переговоров состоялась телефонная беседа Зеленского с европейскими союзниками. Немецкий канцлер Мерц и другие европейские лидеры заявили, что усилят поддержку киевского режима,  дабы «побудить Россию к серьезным переговорам» - в частности, планируется усилить  санкционное давление. «Владимир Зеленский пользуется полной поддержкой Германии и наших европейских друзей на пути к миру», - процитировал своего официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус. А британский премьер Стармер, по данным Axios, предложил составить план мирного договора, аналогичный тому, что Трамп разработал по Газе.

Итак, «Томагавков» не будет. Пока. В остальном практически ничего и ни в какую сторону по итогам этого визита не поменялось.

 

 

 


