Politico: в Евросоюзе рассматривают вариант членства без права вето

Новые страны могут в будущем принимать в Европейский союз без полноценного права голоса, авторы идеи рассчитывают, что это поможет снять возражения некоторых стран-членов на прием новых, в частности, преодолеть вето Венгрии на присоединение Украины. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Politico.

По данным издания, у новых стран-членов не будет права накладывать вето на принимаемые в сообществе решения. Полноценное право голоса они получат после того, как ЕС проведет реформу процесса принятия решений в блоке, что предполагает пересмотр основополагающих документов ЕС.

"Будущие страны-члены должны будут отказаться от права вето, пока не будет проведена реформа институтов Евросоюза, как внедрение квалифицированного большинства при голосовании по большинству вопросов. Отдельные страны ЕС не должны тормозить процесс расширения, блокируя реформы", - заявил Politico депутат Бундестага Антон Хофрайтер.

Отмечается, что обсуждения на нынешнем этапе носят неформальный характер, а внедрение такой схемы потребует одобрения всех стран-членов. Инициативу продвигают страны, поддерживающие дальнейшее расширение блока, как Австрия и Швеция.

Процесс принятия решений в ЕС подразумевает, что по наиболее чувствительным вопросам страны-члены должны достигать консенсуса, что порой оказывается невозможным. В связи с этим в сообществе опасаются, что в случае дальнейшего расширения блока ситуация будет только усугубляться, поэтому некоторые европейские лидеры призывали провести реформу процесса принятия решений, прежде чем принимать новых членов. Продвигаемая реформа почти наверняка будет предусматривать отход от широкого права вето для индивидуальных стран-членов. Против этого также выступают Франция и Нидерланды, указывается в материале.