Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
20 октября 2025 / 14:06
КОТИРОВКИ
USD
20/10
80.9834
EUR
20/10
94.5835
Новости часа
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии демонстрирует рост Digi24: цыгане в румынском городе протестуют против запрета браков с детьми
Москва
20 октября 2025 / 14:06
Котировки
USD
20/10
80.9834
0.0000
EUR
20/10
94.5835
0.0000
Политолог Ежов: Макрон либо уйдет сам, либо уйдут его
Политолог Ежов: Макрон либо уйдет сам, либо уйдут его
17 октября 2025 / 19:59
Китай реагирует на рестрикции США довольно сдержанно. Мнение
Китай реагирует на рестрикции США довольно сдержанно. Мнение
17 октября 2025 / 19:56
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
16 октября 2025 / 19:14
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Русский мир / Политика и религия
Общество
Володин считает, что детские лагеря должны работать в круглогодичном режиме
20 октября 2025 / 10:41
Володин считает, что детские лагеря должны работать в круглогодичном режиме
© Марат Абулхатин/ ТАСС

Детский отдых нужно организовывать в круглогодичном формате. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Исходя из запроса на детский отдых, правильно его организовывать в круглогодичном формате. Начиная с привязки к осенним, зимним, весенним, ну и, разумеется, летним каникулам", - указал он в своем канале в Мах.

Володин обратил внимание, что в России практически отсутствуют всесезонные лагеря для детского отдыха, они обычно работают в летнее время. Вместе с тем во многих лагерях нет соответствующей инфраструктуры, отметил он.

"Основываясь на мнении родителей, учителей и экспертов, необходимо заниматься этим вопросом и решать задачу организации отдыха в привязке к осенним, зимним и весенним каникулам", - полагает председатель палаты.

Вместе с тем, по его словам, такой формат работы лагерей крайне важен для здоровья детей и "поможет родителям уделить время своим делам, понимая, что ребенок находится под присмотром, отдыхая и развиваясь в детском лагере на природе".

Политолог Ежов: Макрон либо уйдет сам, либо уйдут его
Политолог Ежов: Макрон либо уйдет сам, либо уйдут его
Китай реагирует на рестрикции США довольно сдержанно. Мнение
Китай реагирует на рестрикции США довольно сдержанно. Мнение
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
12:44
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии демонстрирует рост
11:33
Digi24: цыгане в румынском городе протестуют против запрета браков с детьми
11:15
РБК: Росстат охарактеризовал среднестатистического гражданина РФ
10:59
Орбан: встреча президентов РФ и США имеет для Венгрии экзистенциальное значение
10:41
Володин считает, что детские лагеря должны работать в круглогодичном режиме
10:19
Politico: в Евросоюзе рассматривают вариант членства без права вето
21:29
Путин: правда - это секретное "оружие межконтинентальной дальности" российской прессы
21:06
Принц Эндрю отказался от титула герцога Йоркского из-за связей с Эпштейном
20:46
Трамп считает эскалацией удары вглубь территории РФ
20:23
Стоимость серебра на Comex снижалась почти на 7%
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения