Володин считает, что детские лагеря должны работать в круглогодичном режиме

Детский отдых нужно организовывать в круглогодичном формате. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Исходя из запроса на детский отдых, правильно его организовывать в круглогодичном формате. Начиная с привязки к осенним, зимним, весенним, ну и, разумеется, летним каникулам", - указал он в своем канале в Мах.

Володин обратил внимание, что в России практически отсутствуют всесезонные лагеря для детского отдыха, они обычно работают в летнее время. Вместе с тем во многих лагерях нет соответствующей инфраструктуры, отметил он.

"Основываясь на мнении родителей, учителей и экспертов, необходимо заниматься этим вопросом и решать задачу организации отдыха в привязке к осенним, зимним и весенним каникулам", - полагает председатель палаты.

Вместе с тем, по его словам, такой формат работы лагерей крайне важен для здоровья детей и "поможет родителям уделить время своим делам, понимая, что ребенок находится под присмотром, отдыхая и развиваясь в детском лагере на природе".