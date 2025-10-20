Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Переговоры по Украине
Орбан: встреча президентов РФ и США имеет для Венгрии экзистенциальное значение
20 октября 2025 / 10:59
© Михаил Метцель/ ТАСС

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште будет иметь экзистенциальное значение для Венгрии. На это обратил внимание премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в связи с подготовкой российско-американского саммита.

"За первые три года российско-украинской войны Венгрия потеряла €23,4 млрд. Это означает, что потери на каждую семью составили около €5 тыс.", - указал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Цены на энергоносители и газ выросли, инфляция резко пошла вверх, санкции нас ослабили, объем торговли снизился, процентные ставки выросли, финансирование страны стало дороже. Если мы сможем положить конец войне, все это прекратится. Венгерская экономика наконец сможет вздохнуть с облегчением. Все будут зарабатывать больше, и даже хлеб подешевеет", - указал глава венгерского правительства.

"В этой связи успех мирного саммита в Будапеште отвечает фундаментальным экзистенциальным интересам Венгрии. Давайте сделаем для него все, что в наших силах!" - призвал Орбан.

В минувший четверг Трамп после телефонного разговора с Путиным заявил, что они условились встретиться вскоре в венгерской столице. Орбан поручил создать оргкомитет по подготовке к саммиту, отметив, что эта работа "началась с вечера четверга". 

