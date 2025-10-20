Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
РБК: Росстат охарактеризовал среднестатистического гражданина РФ
20 октября 2025 / 11:15
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Средний возраст жителя России составил 41 год, при этом средний возраст мужчин - 38 лет, женщин - 43 года. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные Росстата за 2024 год.

Отмечается, что в населении страны количество женщин традиционно превосходит количество мужчин - 54% против 46%.

Вместе с тем реальные денежные доходы россиян в прошлом году по сравнению с годом ранее выросли на 8,4%. Зарплата увеличилась на 19%, до 89 069 рублей. Среднестатистический занятый - это женщина с высшим образованием, работающая в торговле и зарабатывающая в среднем 84 199 рублей.

Согласно данным службы, большинство населения страны проводит свободное время за просмотром телепередач и фильмов (77,9%), общение с друзьями предпочитает 70,6% респондентов, половина населения (50,2%) проводит свободное время за компьютером, телефоном, 34% читают книги и прессу, 24,5% занимаются хобби. Почти все опрошенные пользуются интернетом (88,9%).

Кроме того, средний рост мужчин в РФ с учетом всех возрастов составил 162,9 см, женщин - 159,5 см. Средний вес мужчин - 74,1 кг, женщин - 67,0 кг. В официальном браке по итогам прошлого года состояли 63% мужчин и 54% женщин.

В 2024 году почти половина семей (49,3%) имели легковой автомобиль. При этом городах проживают 75% населения, в селах - 25%.

