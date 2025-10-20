Digi24: цыгане в румынском городе протестуют против запрета браков с детьми

Цыганское сообщество в румынском городе Тыргу-Жиу на западе страны протестует против проекта закона, который подразумевает запрет на заключение брака с несовершеннолетними, передает телеканал Digi24.

По утверждению протестующих, они согласны жить по законам Румынии, однако должны учитываться и традиции сообщества цыган, касающиеся ранних браков. Протестующие несли плакаты "Хотим хороших законов, а не законов против цыган", "Боремся за наши традиции и культуру, которые никто не изменит" и "Уважение закона, уважение традиций".

Некоторое время назад румынские законодатели представили на рассмотрение парламента инициативу о запрете принудительных браков. Если законопроект будет принят, то за такие нарушения будет предусмотрено наказание на срок до семи лет.

При этом одним из инициаторов ужесточения закона выступил министр труда, семьи, молодежи и равных возможностей Петре Флорин Маноле, который сам является этническим цыганом.