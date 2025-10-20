Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии демонстрирует рост

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 20 октября отметился ростом ключевых индексов. Курс юаня перешел к росту после снижения в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС демонстрировали рост на 0,5% и торговались на уровне 2 734,69 и 1 063,78 пункта соответственно. Вместе с тем курс юаня опускался на 5,7 копейки и находился на отметке в 11,323 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост, до 2 750,12 (1,06%), индекс РТС составлял 1 069,78 пункта (1,06%). Курс китайской валюты перешел к росту и составил 11,3895 рубля (+0,95 копейки).