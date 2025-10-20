Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
20 октября 2025 / 14:28
КОТИРОВКИ
USD
20/10
80.9834
EUR
20/10
94.5835
Новости часа
Каллас назвала "не очень приятной" новость о поездке Путина в Венгрию В Таджикистане начались учения ОДКБ "Нерушимое братство - 2025"
Москва
20 октября 2025 / 14:28
Котировки
USD
20/10
80.9834
0.0000
EUR
20/10
94.5835
0.0000
Политолог Ежов: Макрон либо уйдет сам, либо уйдут его
Политолог Ежов: Макрон либо уйдет сам, либо уйдут его
17 октября 2025 / 19:59
Китай реагирует на рестрикции США довольно сдержанно. Мнение
Китай реагирует на рестрикции США довольно сдержанно. Мнение
17 октября 2025 / 19:56
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
16 октября 2025 / 19:14
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Арабо-израильское урегулирование / Ближневосточный кризис
Безопасность
МОССАД взялся за хуситов
Израиль продолжает тактику покушений
20 октября 2025 / 13:55
МОССАД взялся за хуситов

 Юрий Веселов, военный обозреватель

Влиятельное региональное арабское издание «Аш-Шарк аль-Аусат», ссылаясь на официальное признание военно-политического руководства северо-йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы), сообщает об убийстве начальника генерального штаба вооруженных формирований бригадный генерал Мохаммада аль-Гамари. Ссылаясь на информацию катарского агентства «Аль-Джазира», издание пишет, что военачальник «был убит при исполнении своих обязанностей».

Аль-Гамари – профессиональный военный, проходивший воинскую службу в вооруженных силах Северного Йемена. Принимал активное участие в вооруженном конфликте с Южным Йеменом, планировал военные операции и руководил военными действиями в период гражданской войны между Северным и Южным Йеменом, коалицией арабских стран. В 2001-2002 годах командовал отрядами «Ансар Алла» в наступлении в провинции Маариб.

По неподтвержденным сведениям, планировал и координировал удары баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по промышленным объектам Саудовской Аравии, ОАЭ, а также по целям на территории Израиля.

Ранее в результате удара Израиля по Северному Йемену погиб глава правительства хуситов Ахмад Гали ар-Рахави. Удар был нанесен во время встречи правительственных чиновников на выступление лидера шиитского движения «Ансар Алла» Абдельмалике аль-Хуси, который по счастливой случайности не пострадал. Но вместе с премьером погибло несколько человек.

Обстоятельства гибели Аль-Гамари не сообщаются, однако руководство хуситов заявило, что «Израиль получит должное возмездие за свои преступления».

Хуситы в октябре 2023 года объявили о военной поддержке палестинского Движения исламского сопротивления ХАМАС и приступили к ракетным и авиационным ударам по израильской территории. В ответ Израиль несколько раз предпринял авиационные налеты на военные и энергетические объекты на подконтрольной хуситам территории Северного Йемена. Отсутствие организованной системы ПВО позволила израильтянам нанести чувствительный урон, прежде всего, в энергетике. Тогда как предприятия по сборке ракетного оружия и БПЛА, а также арсеналы тщательно скрываются.

Израиль активизировал действия, направленные на подрыв изнутри влияния хуситов в Северном Йемене, и сосредоточил удары по электростанциям, объектам водоснабжения, хранилищам топлива, логистическим и другим целям, чтобы вызвать недовольство населения политикой властей. Одновременно израильтяне приступили к использованию оправдавшей себя в Ливане, Газе, Иране, Сирии и Ираке тактике уничтожения наиболее влиятельных политических и военных деятелей с целью дезорганизации государственного и военного управления, запугивания властных лиц.

Можно предполагать, что военно-политическое руководство «Ансар Алла» наступает на те же грабли, что и их антиизраильские союзники. Точечные атаки на руководителей невозможны без наличия достоверных оперативных данных о местонахождении преследуемых лиц. А поэтому хуситам следует задуматься и не повторять ошибок, в частности, лидеров ливанской «Хезбаллы». В противном случае северных йеменцев ждет та же участь.

Политолог Ежов: Макрон либо уйдет сам, либо уйдут его
Политолог Ежов: Макрон либо уйдет сам, либо уйдут его
Китай реагирует на рестрикции США довольно сдержанно. Мнение
Китай реагирует на рестрикции США довольно сдержанно. Мнение
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
12:17
Каллас назвала "не очень приятной" новость о поездке Путина в Венгрию
11:59
В Таджикистане начались учения ОДКБ "Нерушимое братство - 2025"
11:44
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии демонстрирует рост
11:33
Digi24: цыгане в румынском городе протестуют против запрета браков с детьми
11:15
РБК: Росстат охарактеризовал среднестатистического гражданина РФ
10:59
Орбан: встреча президентов РФ и США имеет для Венгрии экзистенциальное значение
10:41
Володин считает, что детские лагеря должны работать в круглогодичном режиме
10:19
Politico: в Евросоюзе рассматривают вариант членства без права вето
21:29
Путин: правда - это секретное "оружие межконтинентальной дальности" российской прессы
21:06
Принц Эндрю отказался от титула герцога Йоркского из-за связей с Эпштейном
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения