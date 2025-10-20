МОССАД взялся за хуситов

Юрий Веселов, военный обозреватель

Влиятельное региональное арабское издание «Аш-Шарк аль-Аусат», ссылаясь на официальное признание военно-политического руководства северо-йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы), сообщает об убийстве начальника генерального штаба вооруженных формирований бригадный генерал Мохаммада аль-Гамари. Ссылаясь на информацию катарского агентства «Аль-Джазира», издание пишет, что военачальник «был убит при исполнении своих обязанностей».

Аль-Гамари – профессиональный военный, проходивший воинскую службу в вооруженных силах Северного Йемена. Принимал активное участие в вооруженном конфликте с Южным Йеменом, планировал военные операции и руководил военными действиями в период гражданской войны между Северным и Южным Йеменом, коалицией арабских стран. В 2001-2002 годах командовал отрядами «Ансар Алла» в наступлении в провинции Маариб.

По неподтвержденным сведениям, планировал и координировал удары баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по промышленным объектам Саудовской Аравии, ОАЭ, а также по целям на территории Израиля.

Ранее в результате удара Израиля по Северному Йемену погиб глава правительства хуситов Ахмад Гали ар-Рахави. Удар был нанесен во время встречи правительственных чиновников на выступление лидера шиитского движения «Ансар Алла» Абдельмалике аль-Хуси, который по счастливой случайности не пострадал. Но вместе с премьером погибло несколько человек.

Обстоятельства гибели Аль-Гамари не сообщаются, однако руководство хуситов заявило, что «Израиль получит должное возмездие за свои преступления».

Хуситы в октябре 2023 года объявили о военной поддержке палестинского Движения исламского сопротивления ХАМАС и приступили к ракетным и авиационным ударам по израильской территории. В ответ Израиль несколько раз предпринял авиационные налеты на военные и энергетические объекты на подконтрольной хуситам территории Северного Йемена. Отсутствие организованной системы ПВО позволила израильтянам нанести чувствительный урон, прежде всего, в энергетике. Тогда как предприятия по сборке ракетного оружия и БПЛА, а также арсеналы тщательно скрываются.

Израиль активизировал действия, направленные на подрыв изнутри влияния хуситов в Северном Йемене, и сосредоточил удары по электростанциям, объектам водоснабжения, хранилищам топлива, логистическим и другим целям, чтобы вызвать недовольство населения политикой властей. Одновременно израильтяне приступили к использованию оправдавшей себя в Ливане, Газе, Иране, Сирии и Ираке тактике уничтожения наиболее влиятельных политических и военных деятелей с целью дезорганизации государственного и военного управления, запугивания властных лиц.

Можно предполагать, что военно-политическое руководство «Ансар Алла» наступает на те же грабли, что и их антиизраильские союзники. Точечные атаки на руководителей невозможны без наличия достоверных оперативных данных о местонахождении преследуемых лиц. А поэтому хуситам следует задуматься и не повторять ошибок, в частности, лидеров ливанской «Хезбаллы». В противном случае северных йеменцев ждет та же участь.