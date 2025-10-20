В Таджикистане состоялась церемония открытия совместных учений стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство - 2025" и "Барьер-2025". Об этом сообщил пресс-секретарь Объединенного штаба организации Владислав Щегрикович в беседе с ТАСС.

"В понедельник, 20 октября, в Таджикистане на полигоне "Фахрабад" состоялась торжественная церемония открытия совместного учения с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2025" и специального учения с совместным формированием радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер-2025", - указал он.

В церемонии открытия маневров приняли участие начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Республики Таджикистан генерал-лейтенант Бободжон Саидзода, генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков, представители вооруженных сил Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, приглашенные должностные лица.

Ожидается, что в период с 20 по 24 октября в Таджикистане на полигоне "Фахрабад" пройдет активная фаза совместного учения с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2025", в рамках которого будут отрабатываться вопросы подготовки и проведения миротворческой операции на территории государства - члена Организации. Впервые в рамках миротворческого учения проводится специальное учение с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер-2025".

В учениях "Нерушимое братство - 2025" и "Барьер-2025" задействованы воинские контингенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Общая численность участников учений составляет порядка 1500 человек и свыше 200 единиц военной и специальной техники.