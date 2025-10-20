Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
20 октября 2025 / 14:28
17 октября 2025 / 19:59
17 октября 2025 / 19:56
16 октября 2025 / 19:14
Политика
Политика
Каллас назвала "не очень приятной" новость о поездке Путина в Венгрию
20 октября 2025 / 12:17
Каллас назвала "не очень приятной" новость о поездке Путина в Венгрию
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Евросоюзу "не очень приятно", что президент РФ Владимир Путин отправится в Венгрию на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас по прибытии на встречу министров иностранных дел стран сообщества в Люксембурге.

"Что касается Будапешта, не очень приятно видеть, что человек, в отношении которого Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер, приедет в эту страну", - отметила она.

Вместе с тем глава евродипломатии выразила пожелание, чтобы в Будапеште состоялась встреча Путина с Владимиром Зеленским, и приветствовала "любые усилия Трампа по достижению мира на Украине".

Некоторое время назад итальянская газета La Repubblica охарактеризовала готовящийся в Венгрии саммит как пощечину Европе. Она также обратила внимание, что "странам Европы нужно будет давать разрешение на пролет президентского самолета, несмотря на санкции и ордер МУС".

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в якобы имеющей место причастности к военным преступлениям, "заключающимся в незаконной депортации населения", включая детей, и их перемещении в РФ. В этой связи Путин подчеркнул, что МУС - "одна из международных организаций, юрисдикцию которых Россия не признает". 

