20 октября 2025
Каллас назвала "не очень приятной" новость о поездке Путина в Венгрию В Таджикистане начались учения ОДКБ "Нерушимое братство - 2025"
17 октября 2025
17 октября 2025
16 октября 2025
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
/ Дальнее зарубежье / Экономика / Энергетический диалог / Антироссийские санкции
Экономика
Эпоха углеводородов далека от завершения
Глава ОПЕК: к 2050 нефть сохранит долю свыше 30% в мировом энергобалансе
20 октября 2025 / 14:14
Эпоха углеводородов далека от завершения

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности; доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Восьмая «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2025), которая прошла в Москве 15-17 октября еще раз доказал, что Россия эффективно противостоит западным санкциям.

Заявленная центральная тема в этом году - «Создавая энергетику будущего вместе». Дискуссии развернулись вокруг нескольких важнейших треков: значение энергетики для повышения благосостояния и качества жизни людей, обеспечение технологического суверенитета, развитие кадрового потенциала, преодоление геополитических вызовов и выстраивание равноправного и взаимовыгодного партнерства.

«Такой диалог особенно важен в условиях интенсивных, фундаментальных изменений глобального рынка. А именно такой этап проходят сегодня энергетические и сервисные компании, поставщики и потребители энергоресурсов и даже целые государства», – подчеркнул президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарном заседании РЭН-2025.

Глава государства обозначил ключевые ориентиры развития мировой и отечественной энергетики. Главная тенденция — перенастройка глобальных энергетических связей в сторону стран Глобального Юга на фоне «ломки» прежней архитектуры.

Цель - формирование справедливого, предсказуемого и устойчивого энергетического порядка, в котором Россия укрепляет позиции глобального энергетического лидера. «Особенно важно эффективно управлять добычей и запасами ресурсов, обеспечивать технологическое и экологическое развитие отрасли, чтобы снабжать внутренний рынок, достигать национальные цели развития, а также выполнять внешние договорённости. Мы всегда это делали, делаем и, безусловно, будем это делать - это один из наших безусловных приоритетов», - заявил президент.

Доклад Владимира Путина объективно свидетельствует, что ТЭК РФ эффективно противостоит санкционному давлению, демонстрируя устойчивость, способность к технологической мобилизации и формирует новый инвестиционный цикл, опираясь на внутренние ресурсы и международное партнерство.

Весьма вескими были у заявления других участников форума, в первую очередь одного из главных зарубежных гостей форума - Генерального секретаря Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсама Аль Гайса. В «стартовый» день РЭН, 15 октября, он выступил на сессии «Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов» с прагматичным заявлением: «За 65 лет существования организации зависимость мира от ископаемого топлива остается неизменной - и эта тенденция, по оценке экспертов ОПЕК, продолжит расти».

По мнению главы ОПЕК, разговоры о полном отказе от углеводородов, провозглашенные Парижским соглашением 2015 года, оказались далеки от реальности; и даже те, кто еще недавно активно продвигал идею «зеленого перехода», сегодня признают необходимость инвестиций в нефтегазовую отрасль. «Мы далеки от идеологии и политики; нас интересуют факты и данные. По нашим расчетам, к 2050 году численность населения Земли достигнет 10 миллиардов человек, а мировая экономика удвоится. Это означает, что спрос на энергоносители вырастет на 23%, и нефть сохранит долю свыше 30% в мировом энергобалансе. Мы не дискриминируем никакие источники энергии. Возобновляемые источники будут играть свою роль, но нефть, газ и уголь сохранят лидирующие позиции», - подытожил  Хайсам Аль Гайс.

В сессии также приняли участие другие высокопоставленные лица: Зампредседателя Правительства РФ Александр Новак, Министр энергетики Королевства Саудовская Аравия Абдулазиз бин Салман Аль Сауд, Генеральный секретарь Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) Мохамед Хамел. Они также дали оценку текущему состоянию и перспективам развития мировой энергетики, энергодиалогу между Западом и Востоком, обсудили изменение привычных цепочек поставок ресурсов.

В свою очередь глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев на сессии «Страны ШОС и АСЕАН на пути к формированию справедливой энергетики» в рамках РЭН-2025 заявил: «Принцип, когда одна страна диктует другой правила развития энергетики, недопустим, все страны должны развиваться на условиях взаимной выгоды и взаимного уважения. А каждому человеку, живущему на нашей планете, должна быть обеспечена доступность электроэнергии, техническая и финансовая. Это и будет энергетическая справедливость».

Во взглядах на стратегические горизонты мировой энергетики в выступлениях спикеров на РЭН-2025 в целом обозначен консенсус — эпоха углеводородов будет еще долгой, а «энергопереход», замедлившись, продолжит умеренно эволюционировать.

Тем временем Россия, входящая в пул мировых энергетических мейджоров, продолжит укреплять свои позиции на нефтегазовом и угольном треках, развивать партнерские отношения для постройки справедливой и устойчивой модели глобальной энергетики.

 

 

