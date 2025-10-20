Газа: сектор обстрела

Андрей Онтиков, международный обозреватель

Не прошло и недели с момента подписания в египетском Шарм эш-Шейхе соглашения по урегулированию конфликта в секторе Газа, как оно дало серьезнейший сбой. Тель-Авив 19 октября обвинил ХАМАС в обстреле в районе Рафаха своих военных, которые в рамках первого этапа договоренностей отошли к так называемой "желтой линии". После этого Израиль начал наносить удары с воздуха по различным районам сектора Газа.

В палестинском движении все обвинения в нарушении режима прекращения огня отвергают. С соответствующим заявлением выступил один из лидеров группировки Иззат ар-Ришк. В другом обращении ХАМАС говорится, что "с момента возобновления войны в марте этого года связь с нашими оставшимися там группами была прервана, поэтому мы не имеем никакого отношения к (этим) событиям".

На данный момент сложно сказать, что произошло на самом деле - было ли это провокацией, умышленным срывом перемирия или случайным инцидентом. Версий произошедшего много. По одной из них, члены ХАМАС были атакованы израильскими военными и открыли ответный огонь. По другой, сама палестинская группировка пошла на срыв режима прекращения огня. Третья утверждает, что ХАМАС на самом деле вначале атаковал не израильские войска, а так называемую "Народную армию" - конкурирующую организацию, которая, по некоторым данным, пользуется поддержкой Тель-Авива. Причем сообщения о столкновениях двух палестинских группировок поступали с самого момента заключения соглашения по урегулированию конфликта в секторе Газа на фоне попыток ХАМАС восстановить утерянный за время боевых действий контроль в эксклаве. Как бы то ни было, количество войн, которые Дональд Трамп, по его собственным словам, закончил, может уменьшиться на одну.

Примечательно, что в Израиле на фоне очередной эскалации конфликта дали новое название операции в секторе Газа: вместо "Железных мечей" - "Война возрождения".

Между тем на фоне обострения ситуации министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, один из наиболее радикальных политиков и партнер премьера Биньямина Нетаньяху по коалиции, призвал главу кабинета возобновить полноценные боевые действия. К слову, именно действия Итамара Бен-Гвира в начале этого года привели к срыву режима прекращения огня в марте. Тогда он вышел из коалиции, в результате чего Израиль оказался на грани досрочных выборов. В итоге Биньямин Нетаньяху был вынужден пойти на своего рода сделку: возобновление боевых действий в обмен на возвращение бывшего партнера.

Сейчас вероятность масштабной эскалации значительно выше, поскольку у ХАМАС не осталось живых израильских заложников. Их передали Тель-Авиву несколько дней назад в рамках первого этапа реализации сделки по сектору Газа. Остаются тела погибших, причем их еще предстоит найти среди завалов. Но это точно не станет сдерживающим фактором, если Израиль не остановится на нынешних ударах. Впрочем, Биньямину Нетаньяху придется иметь дело совершенно с иными обстоятельствами: с одной стороны, возможный шантаж со стороны "партнеров" по правящей коалиции, с другой - давление американской администрации во главе с Дональдом Трампом, авторитет которого может быть подорван, учитывая, как быстро его сделка стала давать сбои.

Между тем вечером 19 октября стало известно, что Израиль возвращается к соблюдению режима прекращения огня. При этом там сообщили о гибели двух своих военных. Вероятно, в этот раз после усиленной работы посредников эскалацию удалось остановить. Но проблема в другом: впереди новые этапы реализации сделки. Один из них касается разоружения ХАМАС. В движении уже заявили, что оружие складывать не собираются. Как найти решение этой проблеме - об этом, похоже, пока мало кто задумывается. Но совершенно точно этот вопрос может стать очередным экзаменом для договоренностей по сектору Газа.

Другая проблема - планы по размещению в палестинском эксклаве контингента ряда исламских стран, который, как стало известно, должен возглавить Каир. Как "миротворцы" будут делить территорию с ХАМАС - это вопрос, который также не имеет ответа.

Пока же известно, что в Египет отправилась делегация палестинского движения для обсуждения перспектив реализации договоренностей по сектору Газа. Кроме того, в Израиль прибывает американский посланник по урегулированию конфликта в эксклаве Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

Вероятно, в этот раз переговорщикам удастся вернуть ситуацию в управляемое русло. Другое дело, что все эти действия напоминают отчаянные попытки залатать плохо спроектированное и еще хуже построенное судно, которое спустили на воду. Оно вроде бы идет в заданном направлении, но в любой момент может пойти ко дну. Возможно, главному проектировщику - Дональду Трампу - и удастся достичь цели. Но тут все будет зависеть от его авторитета и готовности жесточайшим образом подавлять нежелание многих игроков быть на борту. Иначе говоря, план американского президента, на первый взгляд, выглядит логичным и удачным. Но при детальном рассмотрении он не учитывает ни внутриполитических сложностей в Израиле, которые могут заставить Биньямина Нетаньяху пойти против течения, ни отсутствие у ХАМАС готовности уходить со сцены, ни основных причин конфликта. Первые сбои в реализации плана, причем еще до того, как приступили к урегулированию самых проблемных вопросов, говорят о хрупкости всей ситуации. И дальше может быть только хуже.