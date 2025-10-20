Политолог Ежов: Макрон либо уйдет сам, либо уйдут его
Трамп: Индия будет платить пошлины США, если не откажется от российской нефти
20 октября 2025 / 12:30
Индия продолжит платить повышенные таможенные пошлины США, если Нью-Дели не откажется от закупок нефти из России. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на борту своего самолета во время возвращения в Вашингтон из штата Флорида.
"Если они хотят говорить о продолжении закупок российской нефти, то продолжат платить огромные пошлины, а они этого не хотят", - отметил Трамп.