Трамп: Индия будет платить пошлины США, если не откажется от российской нефти

Индия продолжит платить повышенные таможенные пошлины США, если Нью-Дели не откажется от закупок нефти из России. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на борту своего самолета во время возвращения в Вашингтон из штата Флорида.

"Если они хотят говорить о продолжении закупок российской нефти, то продолжат платить огромные пошлины, а они этого не хотят", - отметил Трамп.