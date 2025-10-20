Политолог Ежов: Макрон либо уйдет сам, либо уйдут его
Общество
Жертвами атаки ВСУ в Белгородской области стали два человека
20 октября 2025 / 12:44
© Сергей Мальгавко/ ТАСС, архив
Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал сельхозпредприятие в селе Ясные Зори Белгородской области, два человека погибли, еще один пострадал. Соответствующе сообщение разместил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По его данным, мужчина и женщина погибли на месте.
Гладков уточнил, что еще один мужчина, получивший минно-взрывные травмы и осколочное ранение ноги, госпитализирован.