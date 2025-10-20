Для отцов новорожденных могут ввести дополнительный отпуск

Группа депутатов готовит к внесению в Госдуму проект закона о семи днях дополнительного оплачиваемого отпуска для отцов новорожденных. Об этом со ссылкой на текст инициативы сообщает ТАСС.

Среди авторов документа - первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду", первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ), председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ, закрепив за отцами новорожденных детей право на получение дополнительного семидневного оплачиваемого отпуска. Предполагается, что получить такой отпуск отцы смогут по письменному заявлению только один раз в течение года со дня рождения ребенка.

Согласно пояснительной записке, введение дополнительного отпуска окажет положительное социальное и экономическое воздействие.

"Мы считаем несправедливым, что сегодня российские отцы не имеют отдельного оплачиваемого отпуска в связи с рождением ребенка. Государство должно создавать условия, чтобы отец мог быть рядом с семьей в первые дни после рождения малыша", - отметил Гусев в беседе ТАСС.