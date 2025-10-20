Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политолог Ежов: Макрон либо уйдет сам, либо уйдут его
17 октября 2025 / 19:59
Китай реагирует на рестрикции США довольно сдержанно. Мнение
17 октября 2025 / 19:56
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
16 октября 2025 / 19:14
/ Дальнее зарубежье / Политика / Арабо-израильское урегулирование / Ближневосточный кризис

Политика
Политика
Вэнс: путь к миру в Газе будет полон "взлетов и падений"
20 октября 2025 / 13:14
Вэнс: путь к миру в Газе будет полон "взлетов и падений"
© Sven Hoppe/ picture alliance via Getty Images/ТАСС

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ввиду нарушений режима прекращения огня в секторе Газа высказал мнение, что путь к мирному урегулированию в анклаве будет полон "взлетов и падений".

"Мы полагаем, что есть наилучшие шансы на устойчивый мир. Но даже если все сложится, будут взлеты и падения, и мы намерены следить за ситуацией", - цитирует его Agence France-Presse.

Вместе с тем Вэнс назвал обоснованным ответ Израиля на действия радикального палестинского движения ХАМАС в Газе.

Некоторое время назад президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон изучит и надлежащим образом разберется с нарушением режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

В минувшее воскресенье армия Израиля заявила о нарушении палестинскими радикалами режима прекращения огня, информировав об инциденте вблизи города Рафах на юге анклава, где обстреляли израильских военных. Израильская армия в ответ нанесла серию ударов по всему анклаву, атаковав десятки целей. По данным военных, в результате утреннего инцидента в Рафахе погибли двое военных, еще один получил ранение. В ХАМАС отрицают связь движения со случившимся в Рафахе. 

