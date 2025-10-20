Вэнс: путь к миру в Газе будет полон "взлетов и падений"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ввиду нарушений режима прекращения огня в секторе Газа высказал мнение, что путь к мирному урегулированию в анклаве будет полон "взлетов и падений".

"Мы полагаем, что есть наилучшие шансы на устойчивый мир. Но даже если все сложится, будут взлеты и падения, и мы намерены следить за ситуацией", - цитирует его Agence France-Presse.

Вместе с тем Вэнс назвал обоснованным ответ Израиля на действия радикального палестинского движения ХАМАС в Газе.

Некоторое время назад президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон изучит и надлежащим образом разберется с нарушением режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

В минувшее воскресенье армия Израиля заявила о нарушении палестинскими радикалами режима прекращения огня, информировав об инциденте вблизи города Рафах на юге анклава, где обстреляли израильских военных. Израильская армия в ответ нанесла серию ударов по всему анклаву, атаковав десятки целей. По данным военных, в результате утреннего инцидента в Рафахе погибли двое военных, еще один получил ранение. В ХАМАС отрицают связь движения со случившимся в Рафахе.