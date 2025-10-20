Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Зеленский полагает, что Украина близка к окончанию конфликта
17 октября 2025 / 19:59
17 октября 2025 / 19:56
16 октября 2025 / 19:14
/ Ближнее зарубежье / Политика / Украина сегодня / Переговоры по Украине
Политика
Зеленский полагает, что Украина близка к окончанию конфликта
20 октября 2025 / 13:32
Зеленский полагает, что Украина близка к окончанию конфликта
© Jakub Porzycki/ NurPhoto via Reuters Connect/ТАСС

Владимир Зеленский, выступая перед журналистами высказал мнение, что Украина сейчас близка к окончанию военных действий.

"Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю", - цитирует его украинское издание "Телеграф". Вместе с тем Зеленский уточнил: "Это не значит, что она точно закончится".

По его словам, "президенту США Дональду Трампу удалось многое на Ближнем Востоке, и на этой волне он хочет закончить конфликт между Россией и Украиной". В этом контексте Зеленский также упомянул про возможную встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, обозначив желание участвовать в такой встрече, но сразу же стал выдвигать условия - что согласен на трехстороннюю встречу или на непрямые переговоры при посредничестве американского президента.

16 октября Трамп после телефонного разговора с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в венгерской столице. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поручил создать оргкомитет по подготовке к саммиту, отметив, что эта работа "началась с вечера четверга". 

