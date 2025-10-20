Президент Монголии наложил вето на решение об отставке премьера

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух наложил вето на постановление об отставке премьер-министра Гомбожавын Занданшатара. Об этом заявил руководитель администрации главы государства Алтанхуягийн Уйлстугулдур в ходе брифинга.

"Президент Монголии с целью поддержать, защитить и укрепить демократическую конституцию страны наложил полное вето на парламентское постановление №95 об отставке главы правительства, так как при обсуждении данного вопроса на пленарном заседании неправильно применили голосование и подсчитали явку. Действия депутатов признаны нарушающими конституцию и принцип верховенства права", - сказал Уйлстугулдур.

Подписавшиеся под требованием об отставке премьера 55 парламентариев утверждали, что Занданшатар нарушил конституцию при назначении министра юстиции и внутренних дел без представления в хурале, что сочли посягательством на парламентское правление. Кроме того, часть депутатов не устроил представленный правительством проект бюджета на 2026 год.

Постановление об отстранении от должности главы правительства 17 октября одобрили 71 из 111 присутствующих на пленарном заседании парламента депутатов. Часть других парламентариев подали иск об оспаривании этого решения в Конституционный суд, и он принял его к производству.

Занданшатар - выпускник Иркутского института народного хозяйства возглавил правительство страны 17 июля текущего года и за первые 100 дней его работы были инициированы реформы и сокращение государственных компаний и служащих. Вместе с тем впервые в истории Монголии госбюджет публично обсуждался с населением страны.