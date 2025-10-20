Российские ВС освободили населенный пункт Ленино в ДНР

За минувшие сутки военнослужащие Центральной группировки войск освободили населенный пункт Ленино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что подразделения группировки "Центр" в ходе решительных наступательных действий освободили населенный пункт Ленино ДНР.