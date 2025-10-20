Политолог Ежов: Макрон либо уйдет сам, либо уйдут его
17 октября 2025 / 19:59
Китай реагирует на рестрикции США довольно сдержанно. Мнение
17 октября 2025 / 19:56
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
16 октября 2025 / 19:14
Безопасность
Российские ВС освободили населенный пункт Ленино в ДНР
20 октября 2025 / 13:59
© Александр Река/ ТАСС
За минувшие сутки военнослужащие Центральной группировки войск освободили населенный пункт Ленино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Отмечается, что подразделения группировки "Центр" в ходе решительных наступательных действий освободили населенный пункт Ленино ДНР.