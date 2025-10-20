Мигрантов могут лишать разрешения на проживание за пьяное вождение

Законопроект, предусматривающий отказ в выдаче или аннулировании разрешения на временное проживание для мигрантов за вождение в состоянии опьянения внесут на рассмотрение Госдумы руководитель фракции "Справедливая Россия - за правду" Сергей Миронов и депутат фракции Федот Тумусов. Об этом со ссылкой на пресс-службу партии сообщает ТАСС.

"Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов внесет на рассмотрение Госдумы проект закона о лишении мигрантов разрешения на временное проживание в России за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Соавтором инициативы выступил депутат ГД Федот Тумусов", - следует из сообщения.

Инициативой предлагается внести изменения в закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ", дополнив перечень оснований для отказа в выдаче или аннулирования разрешения на временное проживание в РФ. Предлагается внести в перечень случаи управления транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения на территории России либо за ее пределами.