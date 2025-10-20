Токаев назначил нового посла Казахстана в США

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового посла в США, этот пост получил Магжан Ильясов. Об этом информировали в пресс-службе главы республики.

Вместе с тем Токаев освободил Ильясова от должности посла республики в Великобритании, а также Исландии и Ирландии по совместительству. Послом в Лондоне он был с 2022 года, до этого Ильясов в течение двух лет был постпредом страны при ООН, ранее работал послом Казахстана в Нидерландах и постпредом при Организации по запрещению химического оружия.

Прежний посол в США Ержан Ашикбаев был отправлен президентом в отставку в прошлом месяце. Тогда же Токаев выполнил кадровые перестановки в своей администрации и сменил министра иностранных дел республики.

В октябре Ашикбаева назначили первым замглавы МИД республики. Должность посла в США оставалась вакантной.