Токаев назначил нового посла Казахстана в США
20 октября 2025 / 14:30
Токаев назначил нового посла Казахстана в США
© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового посла в США, этот пост получил Магжан Ильясов. Об этом информировали в пресс-службе главы республики.

Вместе с тем Токаев освободил Ильясова от должности посла республики в Великобритании, а также Исландии и Ирландии по совместительству. Послом в Лондоне он был с 2022 года, до этого Ильясов в течение двух лет был постпредом страны при ООН, ранее работал послом Казахстана в Нидерландах и постпредом при Организации по запрещению химического оружия.

Прежний посол в США Ержан Ашикбаев был отправлен президентом в отставку в прошлом месяце. Тогда же Токаев выполнил кадровые перестановки в своей администрации и сменил министра иностранных дел республики.

В октябре Ашикбаева назначили первым замглавы МИД республики. Должность посла в США оставалась вакантной. 

