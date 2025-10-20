Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
20 октября 2025 / 17:31
КОТИРОВКИ
USD
20/10
80.9834
EUR
20/10
94.5835
Новости часа
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 129 беспилотников ВСУ Китайский скоростной поезд CR450 разогнался на испытаниях до рекордных 453 км/ч
Москва
20 октября 2025 / 17:31
Котировки
USD
20/10
80.9834
0.0000
EUR
20/10
94.5835
0.0000
Политолог Ежов: Макрон либо уйдет сам, либо уйдут его
Политолог Ежов: Макрон либо уйдет сам, либо уйдут его
17 октября 2025 / 19:59
Китай реагирует на рестрикции США довольно сдержанно. Мнение
Китай реагирует на рестрикции США довольно сдержанно. Мнение
17 октября 2025 / 19:56
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
16 октября 2025 / 19:14
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Технологии / Технологии / Политика и религия
Технологии
Китайский скоростной поезд CR450 разогнался на испытаниях до рекордных 453 км/ч
20 октября 2025 / 14:43
Китайский скоростной поезд CR450 разогнался на испытаниях до рекордных 453 км/ч
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Китайский сверхскоростной поезд CR450 во время испытаний развил рекордную для этого типа транспорта скорость 453 км/ч. Об этом информировало Центральное телевидение Китая.

Поезд проходит испытания на высокоскоростной железной дороге Шанхай - Чунцин - Чэнду. CR450 сможет начать пассажирские перевозки после тестового пробега в 600 тыс. км.

Работавшим над CR450 специалистам удалось улучшить его обтекаемость воздухом, что позволяет поезду разгоняться с места до скорости 350 км/ч всего за 4 минуты 40 секунд.

Прототип CR450 был представлен в декабре прошлого года. Предполагается, что эта новинка позволит в обозримом будущем заметно интенсифицировать перевозки внутри страны. Вместе с тем ожидается, что технические характеристики транспортного средства такие, как более короткий тормозной путь, устойчивость и усовершенствованная система контроля обеспечат его более высокую безопасность по сравнению с имеющимися аналогами.

Политолог Ежов: Макрон либо уйдет сам, либо уйдут его
Политолог Ежов: Макрон либо уйдет сам, либо уйдут его
Китай реагирует на рестрикции США довольно сдержанно. Мнение
Китай реагирует на рестрикции США довольно сдержанно. Мнение
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
14:59
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 129 беспилотников ВСУ
14:43
Китайский скоростной поезд CR450 разогнался на испытаниях до рекордных 453 км/ч
14:30
Токаев назначил нового посла Казахстана в США
14:14
Мигрантов могут лишать разрешения на проживание за пьяное вождение
13:59
Российские ВС освободили населенный пункт Ленино в ДНР
13:45
Президент Монголии наложил вето на решение об отставке премьера
13:32
Зеленский полагает, что Украина близка к окончанию конфликта
13:14
Вэнс: путь к миру в Газе будет полон "взлетов и падений"
12:59
Для отцов новорожденных могут ввести дополнительный отпуск
12:44
Жертвами атаки ВСУ в Белгородской области стали два человека
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения