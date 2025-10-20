Китайский скоростной поезд CR450 разогнался на испытаниях до рекордных 453 км/ч

Китайский сверхскоростной поезд CR450 во время испытаний развил рекордную для этого типа транспорта скорость 453 км/ч. Об этом информировало Центральное телевидение Китая.

Поезд проходит испытания на высокоскоростной железной дороге Шанхай - Чунцин - Чэнду. CR450 сможет начать пассажирские перевозки после тестового пробега в 600 тыс. км.

Работавшим над CR450 специалистам удалось улучшить его обтекаемость воздухом, что позволяет поезду разгоняться с места до скорости 350 км/ч всего за 4 минуты 40 секунд.

Прототип CR450 был представлен в декабре прошлого года. Предполагается, что эта новинка позволит в обозримом будущем заметно интенсифицировать перевозки внутри страны. Вместе с тем ожидается, что технические характеристики транспортного средства такие, как более короткий тормозной путь, устойчивость и усовершенствованная система контроля обеспечат его более высокую безопасность по сравнению с имеющимися аналогами.