Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 129 беспилотников ВСУ
20 октября 2025 / 14:59
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 129 беспилотников ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали за прошедшие сутки 3 управляемых авиабомбы и 129 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 управляемые авиационные бомбы и 129 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 91 329 беспилотников, 633 зенитных ракетных комплекса, 25 586 танков и других боевых бронемашин, 1 604 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30 624 орудия полевой артиллерии и минометов, 44 418 единиц специальной военной автомобильной техники. 

