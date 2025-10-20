Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
20 октября 2025 / 18:41
КОТИРОВКИ
USD
20/10
80.9834
EUR
20/10
94.5835
Новости часа
Первая церемония вручения "Бриллиантовой бабочки" запланирована на 27 ноября Spiegel: Германия намерена закупить у США еще 15 истребителей F-35
Москва
20 октября 2025 / 18:41
Котировки
USD
20/10
80.9834
0.0000
EUR
20/10
94.5835
0.0000
Политолог Ежов: Макрон либо уйдет сам, либо уйдут его
Политолог Ежов: Макрон либо уйдет сам, либо уйдут его
17 октября 2025 / 19:59
Китай реагирует на рестрикции США довольно сдержанно. Мнение
Китай реагирует на рестрикции США довольно сдержанно. Мнение
17 октября 2025 / 19:56
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
16 октября 2025 / 19:14
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Бизнес и финансы / Политика и религия
Экономика
Минфин рекомендует гражданам хранить сбережения в рублях и золоте
20 октября 2025 / 15:15
Минфин рекомендует гражданам хранить сбережения в рублях и золоте
© Донат Сорокин/ ТАСС

Краткосрочные сбережения россиянам следует хранить в рублях на банковских депозитах, а для долгосрочных целей подходят облигации федерального займа (ОФЗ) и золото. Об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в ходе выступления на запуске торгов физическим золотом.

"Более краткосрочные сбережения надо хранить, несомненно, на депозитах, вкладах банков в рублях. Что касается золота, то я бы отнес в ту же категорию, что и вклад. То есть более долгосрочное вложение, не надо там пытаться торговать каждый день, поскольку транзакционные издержки и лишние убытки будут выше", - сказал он, отметив, что ОФЗ также подойдут для долгосрочных инвестиций.

Торги физическим золотом на Петербургской бирже были запущены совместно с "Гознаком" в рамках реализации соглашения о взаимодействии в области развития биржевого рынка драгметаллов. 

Политолог Ежов: Макрон либо уйдет сам, либо уйдут его
Политолог Ежов: Макрон либо уйдет сам, либо уйдут его
Китай реагирует на рестрикции США довольно сдержанно. Мнение
Китай реагирует на рестрикции США довольно сдержанно. Мнение
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
16:18
Первая церемония вручения "Бриллиантовой бабочки" запланирована на 27 ноября
15:58
Spiegel: Германия намерена закупить у США еще 15 истребителей F-35
15:44
"Газпром" ожидает нового рекорда мирового потребления газа в 2025 году
15:32
Зеленский внес в Раду проекты законов о продлении военного положения и мобилизации
15:15
Минфин рекомендует гражданам хранить сбережения в рублях и золоте
14:59
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 129 беспилотников ВСУ
14:43
Китайский скоростной поезд CR450 разогнался на испытаниях до рекордных 453 км/ч
14:30
Токаев назначил нового посла Казахстана в США
14:14
Мигрантов могут лишать разрешения на проживание за пьяное вождение
13:59
Российские ВС освободили населенный пункт Ленино в ДНР
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения