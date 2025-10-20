Минфин рекомендует гражданам хранить сбережения в рублях и золоте

Краткосрочные сбережения россиянам следует хранить в рублях на банковских депозитах, а для долгосрочных целей подходят облигации федерального займа (ОФЗ) и золото. Об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в ходе выступления на запуске торгов физическим золотом.

"Более краткосрочные сбережения надо хранить, несомненно, на депозитах, вкладах банков в рублях. Что касается золота, то я бы отнес в ту же категорию, что и вклад. То есть более долгосрочное вложение, не надо там пытаться торговать каждый день, поскольку транзакционные издержки и лишние убытки будут выше", - сказал он, отметив, что ОФЗ также подойдут для долгосрочных инвестиций.

Торги физическим золотом на Петербургской бирже были запущены совместно с "Гознаком" в рамках реализации соглашения о взаимодействии в области развития биржевого рынка драгметаллов.