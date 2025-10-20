Зеленский внес в Раду проекты законов о продлении военного положения и мобилизации

Владимир Зеленский представил на рассмотрение Верховной рады законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине с 5 ноября на 90 дней. Соответствующие документы опубликованы на сайте парламента.

Предположительно, Рада обсудит эти документы 21 октября. Данные режимы продлеваются уже в 17-й раз, начиная с февраля 2022 года.

В условиях постоянного продления военного положения и мобилизации на Украине не проводятся ни парламентские, ни президентские, ни местные выборы, чем и пользуется Зеленский, чьи полномочия на высшей государственной должности официально истекли 20 мая прошлого года.