Политика
Зеленский внес в Раду проекты законов о продлении военного положения и мобилизации
20 октября 2025 / 15:32
© Jakub Porzycki/ NurPhoto via Reuters Connect/ТАСС
Владимир Зеленский представил на рассмотрение Верховной рады законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине с 5 ноября на 90 дней. Соответствующие документы опубликованы на сайте парламента.
Предположительно, Рада обсудит эти документы 21 октября. Данные режимы продлеваются уже в 17-й раз, начиная с февраля 2022 года.
В условиях постоянного продления военного положения и мобилизации на Украине не проводятся ни парламентские, ни президентские, ни местные выборы, чем и пользуется Зеленский, чьи полномочия на высшей государственной должности официально истекли 20 мая прошлого года.