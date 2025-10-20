Мировое потребление газа по итогам текущего года превысит прошлогодние показатели. На это обратил внимание глава "Газпрома" Алексей Миллер в интервью телеканалу "Россия-24".

Он отметил, что в России в 2024 году объем потребления природного газа увеличился на 5,2%. Вместе с тем "Газпром" наблюдает общий рост потребления газа в мире. По итогам прошлого года оно составило 4,3 трлн куб. м.

"Это самая высокая динамика за последнее десятилетие среди ведущих энергоресурсов, определяющих мировую энергетику. По 2025 году мы ожидаем новый рекорд. Я вам 4,3 трлн куб. м назвал - это цифры 2024 года. В 2025 году мы ожидаем, что рекорд будет еще выше. А к 2030 году ожидается цифра 4,7 трлн куб. м. газа мировой потребления", - указал глава "Газпрома".

По его словам, газоемкость мировой экономики будет расти. "В этом году мы увидели впечатляющие цифры, которые свидетельствуют о росте газоемкости в мировой экономике. Я имею в виду с точки зрения и удельных показателей, и с точки зрения абсолютного потребления", - заключил Миллер.