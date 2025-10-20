Spiegel: Германия намерена закупить у США еще 15 истребителей F-35

ФРГ планирует закупить у США дополнительные 15 истребителей F-35 на сумму около €2,5 млрд. Об этом со ссылкой на соответствующие документы пишет журнал Der Spiegel.

Сегодня на вооружении воздушных сил Бундесвера состоят 35 самолетов данной модели. При этом расширение флота необходимо Берлину, чтобы соответствовать новым требованиям НАТО в отношении ВВС стран - членов военного блока, указывается в материале.

В начале октября Бюджетный комитет Бундестага одобрил ряд проектов закупок Минобороны на сумму более €7 млрд. В частности, речь шла о закупке истребителей Eurofighter на €3,75 млрд. Поставки ожидаются в период с 2031 по 2034 год. Число закупаемых F-35 не называлось, однако по данным Der Spiegel, речь идет о 20 истребителях.