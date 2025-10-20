Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
17 октября 2025 / 19:59
17 октября 2025 / 19:56
16 октября 2025 / 19:14
Безопасность
Российские ВС атаковали объекты энергетики для ВПК Украины
20 октября 2025 / 16:43
Российские ВС атаковали объекты энергетики для ВПК Украины
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Российские войска за прошедшие сутки ударили по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, местам хранения ударных беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 142 районах", - указали в российском оборонном ведомстве. 

