Безопасность
Российские ВС атаковали объекты энергетики для ВПК Украины
20 октября 2025 / 16:43
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Российские войска за прошедшие сутки ударили по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, местам хранения ударных беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 142 районах", - указали в российском оборонном ведомстве.