Новак: Россия практически перевела взаиморасчеты с Индией и Китаем в нацвалюты

Россия перевела на национальные валюты 90-95% расчетов с Китаем и Индией. На это обратил внимание вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "СоловьевLIVE".

"Сам рынок, он обеспечивает потребности в расчетах нацвалюты. Например, с нашими друзьями из Китая и Индии в национальных валютах уже перешли на 90-95%. Автоматически, без всяких целей, поскольку не дают рассчитываться в соответствующей валюте, которая была гегемоном", - отметил он.

Новак указал, что этот процесс произошел естественным образом, так как страны Запада лишают РФ возможности рассчитываться в долларах. По его словам, расчеты в национальных валютах не мешают обеспечивать торговлю между странами.

Вместе с тем вице-премьер заявил, что в ТЭК России сегодня используется преимущественно отечественное оборудование. Нынешней задачей является обеспечение технологического суверенитета по всем критичным технологиям, добавил он.

Новак также подчеркнул, что Россия вынуждена на нынешнем этапе обеспечивать безопасные условия для развития экономики и международных расчетов.