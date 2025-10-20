Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
20 октября 2025 / 20:13
Трамп не может обеспечить мирный процесс в Газе. Мнение Политический протест и неприязнь к Трампу. Эксперт о демонстрациях в США
20 октября 2025 / 19:52
20 октября 2025 / 19:32
17 октября 2025 / 19:59
Экономика
Новак: Россия практически перевела взаиморасчеты с Индией и Китаем в нацвалюты
20 октября 2025 / 16:59
20 октября 2025 / 16:59
Новак: Россия практически перевела взаиморасчеты с Индией и Китаем в нацвалюты
© Alexander Shcherbak/TASS

Россия перевела на национальные валюты 90-95% расчетов с Китаем и Индией. На это обратил внимание вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "СоловьевLIVE".

"Сам рынок, он обеспечивает потребности в расчетах нацвалюты. Например, с нашими друзьями из Китая и Индии в национальных валютах уже перешли на 90-95%. Автоматически, без всяких целей, поскольку не дают рассчитываться в соответствующей валюте, которая была гегемоном", - отметил он.

Новак указал, что этот процесс произошел естественным образом, так как страны Запада лишают РФ возможности рассчитываться в долларах. По его словам, расчеты в национальных валютах не мешают обеспечивать торговлю между странами.

Вместе с тем вице-премьер заявил, что в ТЭК России сегодня используется преимущественно отечественное оборудование. Нынешней задачей является обеспечение технологического суверенитета по всем критичным технологиям, добавил он.

Новак также подчеркнул, что Россия вынуждена на нынешнем этапе обеспечивать безопасные условия для развития экономики и международных расчетов. 

