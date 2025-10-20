Песков прокомментировал шансы Зеленского присутствовать на встрече в Будапеште

Детали будущего саммита в столице Венгрии, о котором условились президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, пока не определены. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков при общении с журналистами.

Так он прокомментировал слова Владимира Зеленского о готовности присутствовать на саммите.

"Пока нет никакой детализации той встречи, о возможности которой говорили два президента", - ответил представитель Кремля на вопрос, как оценивают в Кремле заявление Зеленского и может ли такой вариант быть шагом к компромиссу.

В минувший четверг Трамп после телефонного разговора с Путиным сообщил, что они договорились встретиться вскоре в Будапеште. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поручил создать оргкомитет по подготовке к саммиту, отметив, что эта работа началась с вечера 16 октября.