Испания инициирует отказ от перевода часов в ЕС

© Владимир Смирнов/ ТАСС
Власти Испании предложат Европейскому союзу отказаться от перевода часов, не использовать летнее и зимнее время. Соответствующее сообщение разместил премьер-министр королевства Педро Санчес в соцсети X.
Он считает, что перевод часов "дважды в год больше не имеет смысла". "Едва ли помогает экономии энергии и имеет негативное влияние на здоровье и жизнь людей. В этой связи испанское правительство сегодня предложит ЕС в энергетическом совете покончить с сезонным переводом часов и попросит о запуске соответствующего механизма пересмотра", - указал Санчес.
Вместе с тем он выразил надежду, что отказ от перевода часов может произойти уже в 2026 году.
В этом году переход на зимнее время в Евросоюзе произойдет в ночь с 25 на 26 октября.