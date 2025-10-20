Военный триллер "Август" режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева вновь возглавил российский кинопрокат, собрав 144,2 млн рублей за минувшие выходные. Соответствующие данные приводит портал kinobusiness.com за 16-19 октября.

Согласно сюжету картины трое контрразведчиков "Смерш" выявляют и ликвидируют немецкие разведывательно-диверсионные группы в лесах западной Белоруссии в августе 1944 года. Главные роли сыграли Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков.

На второй строчке рейтинга расположилась спортивная драма Артема Михалкова "Первый на Олимпе", собрав 89,8 млн рублей. Фильм рассказывает о легенде советского гребного спорта - Юрии Тюкалове. Роли в картине исполнили Глеб Калюжный, Андрей Смоляков, Артем Быстров и Елена Лядова.

Третьим стал российский анимационный фильм режиссера Дениса Чернова "Финник 2", собравший за выходные 73,5 млн рублей. В главных ролях Михаил Хрусталев, Вероника Макеева, Ида Галич, Слава Копейкин, Юрий Колокольников.