Политический протест и неприязнь к Трампу. Эксперт о демонстрациях в США

Не менее 7 млн человек приняли участие в прошедших в США в субботу массовых протестах под лозунгом No Kings ("Нет королей"). Об этом сообщили организаторы акции против политики президента США Дональда Трампа.

"Почти 7 млн американцев собрались сегодня на одну из крупнейших однодневных демонстраций в истории США. Это на 2 млн больше, чем в июне. Более чем в 2,7 тыс. городов люди вышли на мирные протесты No Kings, чтобы вместе оказать ненасильственное сопротивление авторитаризму и заявить, что эта страна принадлежит ее народу, а не королям", - говорится в заявлении.

Предыдущие протесты No Kings прошли 14 июня, в день рождения Трампа и день проведения военного парада в Вашингтоне. Тогда в американских городах состоялось не менее 2,1 тыс. акций, в которых приняли участие около 5 млн человек.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Шариков полагает, что «демонстрации - это политический протест именно против Трампа, который взял на вооружение намного более персоналистский стиль руководства страной по сравнению с Байденом. В тоже время демонстрации отражают и личную неприязнь к Трампу, и, наверно, в равной степени».

Однако эксперт полагает, что «конфликтный потенциал этих протестов не очень значительный. В Америке в порядке вещей выйти, покричать и т. д. Некоторые протесты в США десятилетиями продолжались как, например, у Белого Дома сидел в палатке человек, который против войны в Ираке протестовал. Но этот конфликт, с другой стороны, связан с политической поляризацией общества. Однако до радикальных мер демонстранты не дойдут потому, что Трамп очень активно задействует силовиков, национальную гвардию, а также использует юридические формы давления. Поэтому не думаю, что это перерастет в нечто большее, чем просто уличные протесты».