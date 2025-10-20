Рябков заявил об отсутствии альтернативы духу Анкориджа

У духа российско-американского саммита на Аляске нет альтернативы. Соответствующую точку зрения изложил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с журналистами.

"Нам главное донести до американцев сегодня, что Анкоридж задал рамки, в которых мы должны работать. Здесь нет альтернативного пути", - отметил он.

"То, что сложилось и было сформулировано в Анкоридже президентами РФ и США, - вот на что мы должны опираться во всех дальнейших усилиях", - указал высокопоставленный дипломат.

Он считает, что "искусственно расширять повестку дня сейчас за счет каких-то сюжетов, которые важны, но при этом сложны, требуют времени, можно, но насколько это будет помогать движению по главному направлению, в упомянутых областях, это вопрос".

"Этим мы сейчас занимаемся", - добавил Рябков.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в августе на Аляске, в Анкоридже.