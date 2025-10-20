Трамп не может обеспечить мирный процесс в Газе. Мнение

Президент США Дональд Трамп заявил 20 октября, что Вашингтон изучит и надлежащим образом разберется с нарушением режима прекращения огня между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

"Мы изучим, что именно происходит. Мы хотим убедиться, что все будет крайне мирно в вопросе с ХАМАС. Как вы знаете, они были довольно непокладистыми, устраивали стрельбу. Возможно, руководство [ХАМАС] с этим не связано, и это несогласные в [движении], но так или иначе мы с этим разберемся надлежащим образом", - сказал американский лидер на борту своего самолета во время возвращения в Вашингтон из штата Флорида. Трамп добавил, что дальнейшие шаги в этом вопросе "находятся на рассмотрении".

19 октября армия Израиля заявила о нарушении палестинскими радикалами режима прекращения огня, сообщив об инциденте в районе города Рафах на юге анклава, где обстреляли израильских военных. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в нарушении режима прекращения огня движение ХАМАС и дал ВС указание "принять меры" против радикалов. После этого армия нанесла серию ударов по всему анклаву, атаковав десятки целей. Позднее военные уточнили, что в результате утреннего инцидента в Рафахе погибли двое военных, еще один тяжело ранен. Представители ХАМАС отрицают связь движения со случившимся в Рафахе.

Директор Центра изучения Ближнего востока и Центральной Азии Семен Багдасаров отмечает, что «было очевидно, что тот мирный процесс, который чуть-чуть наладился, долго не продержится. Официально израильская сторона обвиняет ХАМАС в нападении на подразделение израильской армии и убийство двух военнослужащих, и в ответ Израиль нанес массированный удар по ХАМАС в Газе. В то же время хрупкое перемирие было заключено на фоне надежд, что Трамп получит Нобелевскую премию мира. Но ничего фундаментального кроме возвращения заложников и освобождения Израилем палестинских заключенных, не произошло. Поэтому до мирного процесса пока еще очень далеко».

Эксперт подчеркнул, что «у Трампа нет возможностей предотвратить подобные инциденты в будущем. Да, Трамп считает, что он может всех собрать и помирить, но там существует масса проблем, которые никто не в состоянии контролировать. Это процесс саморазрушения, поэтому говорить, что Трамп может на него влиять и контролировать - несерьезно».