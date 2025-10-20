Хаменеи: Трамп может продолжать думать, что оставил Иран без ядерной промышленности

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что президент США Дональд Трамп может продолжать считать всю ядерную инфраструктуру исламской республики уничтоженной после июньских атак.

"Президент США гордится тем, что они разбомбили и уничтожили ядерную промышленность Ирана. Очень хорошо, пусть так и думает!" - указал он в соцсети X.

9 октября Трамп отметил, что Иран сейчас уже мог бы иметь ядерные вооружения, если бы Соединенные Штаты не нанесли удары по объектам на территории исламской республики.

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки Тегеран осуществил ответную атаку. США вступили в конфликт через девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. 23 июня Иран ударил по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. После этого Трамп сообщил, что Израиль и Иран дали согласие на перемирие. Режим прекращения огня начал действовать 24 июня.