Общество
Маргарита Симоньян сообщила, что начала проходить курс химиотерапии
20 октября 2025 / 18:30
© Михаил Метцель/ ТАСС
Главный редактор RT Маргарита Симоньян начала проходить курс химиотерапии. Об этом она информировала в своем Telegram-канале.
Она сообщила, что 20 октября у нее начинается химиотерапия. Главред RT указала, что непредсказуемо то, каким будет ее самочувствие и когда она сможет вернуться в эфир.
Симоньян также выразила благодарность всем, кто молится и желает добра.
В начале сентября Симоньян в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" рассказала о своей "тяжелой болезни".