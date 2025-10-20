Маргарита Симоньян сообщила, что начала проходить курс химиотерапии

Главный редактор RT Маргарита Симоньян начала проходить курс химиотерапии. Об этом она информировала в своем Telegram-канале.

Она сообщила, что 20 октября у нее начинается химиотерапия. Главред RT указала, что непредсказуемо то, каким будет ее самочувствие и когда она сможет вернуться в эфир.

Симоньян также выразила благодарность всем, кто молится и желает добра.

В начале сентября Симоньян в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" рассказала о своей "тяжелой болезни".