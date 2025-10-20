Мутко сообщил о строительстве порядка 119 млн кв. жилья в России

Механизм проектного финансирования является фундаментальным для российской строительной отрасли, сегодня в стройке находится порядка 119 млн кв. жилья. Об этом заявил гендиректор ДОМ.PФ Виталий Мутко при общении с президентом России Владимиром Путиным.

"Сегодня в стройке практически 119 млн кв. жилья, проектное финансирование открыто на 21 трлн, 9,7 трлн находится в ритмичном финансировании. Этот механизм очень балансирует жилищное строительство. Поэтому, безусловно, я думаю, что это фундаментальная реформа", - отметил он.

По словам Мутко, ключевым фактором, который обеспечивает поддержку стройотрасли РФ является проектное финансирование. "На мой взгляд, это базовое решение. И все эти сложные полтора года за счет него стройка себя чувствует динамично", - указал он.

Со своей стороны, Путин оценил эффективность реформы жилищного строительства и переход отрасли на проектное финансирование.

С 1 июля 2019 года застройщики в России лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию.