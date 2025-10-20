Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 575 военных

Трамп не может обеспечить мирный процесс в Газе. Мнение
© Piotr Sobik/ Anadolu via Reuters/ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 575 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 200 человек, в результате действий группировок "Запад" - до 230, "Южная" - до 220, "Центр" - до 510, на направлении "Восток" - более 350 и "Днепр" - свыше 65 военных.