Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
20 октября 2025 / 21:44
Новости часа
Каллас: ЕС не хватает порядка 300 тыс. снарядов для обязательств перед Киевом Цена золота на Comex демонстрировала рост более чем на 3%
20 октября 2025 / 19:52
20 октября 2025 / 19:32
17 октября 2025 / 19:59
Безопасность
Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 575 военных
20 октября 2025 / 18:59
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 575 военных
© Piotr Sobik/ Anadolu via Reuters/ТАСС

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 575 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 200 человек, в результате действий группировок "Запад" - до 230, "Южная" - до 220, "Центр" - до 510, на направлении "Восток" - более 350 и "Днепр" - свыше 65 военных.

20:40
Каллас: ЕС не хватает порядка 300 тыс. снарядов для обязательств перед Киевом
20:17
Цена золота на Comex демонстрировала рост более чем на 3%
19:58
Трамп планирует посетить Китай в начале 2026 года
19:39
Лавров поговорил по телефону с Рубио
19:20
Сийярто: отказ от нефти и газа из России подорвет энергобезопасность Венгрии
18:59
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 575 военных
18:47
Мутко сообщил о строительстве порядка 119 млн кв. жилья в России
18:30
Маргарита Симоньян сообщила, что начала проходить курс химиотерапии
18:15
Хаменеи: Трамп может продолжать думать, что оставил Иран без ядерной промышленности
17:59
Рябков заявил об отсутствии альтернативы духу Анкориджа
Все новости
