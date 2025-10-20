Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Экономика
Экономика
Сийярто: отказ от нефти и газа из России подорвет энергобезопасность Венгрии
20 октября 2025 / 19:20
Сийярто: отказ от нефти и газа из России подорвет энергобезопасность Венгрии
© Александр Демьянчук/ ТАСС

План Еврокомиссии по отказу от нефти и газа из России с 2028 года подорвет энергетическую безопасность Венгрии. На этом акцентировал внимание глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе заседания Энергетического совета ЕС, который проходил в Люксембурге параллельно с Советом по иностранным делам.

"Я от всего сердца прошу вас учитывать географическое положение Венгрии, отложить в сторону мировую политику и принять во внимание наше физическое и географическое положение. В противном случае мы лишимся надежного энергоснабжения", - отметил он, передает телеканал М1.

Отправляясь в Люксембург, Сийярто обратил внимание, что будет выступать против плана Еврокомиссии, который подразумевает полный отказ от российских энергоносителей к началу 2028 года. Тем не менее Совет ЕС утвердил инициативу Брюсселя.

Это предложение рассматривалось в ЕС в рамках не санкционной, а торговой политики и принималось квалифицированным большинством голосом. Это позволило странам, поддержавшим план Еврокомиссии, проигнорировать возражения Венгрии и Словакии.

