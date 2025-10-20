Лавров поговорил по телефону с Рубио

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили возможные конкретные шаги в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе телефонных переговоров 16 октября президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Соответствующее сообщение распространил МИД РФ по итогам телефонного разговора Лаврова и Рубио.

Отмечается, что ранее в понедельник состоялся телефонный разговор главы МИД РФ с госсекретарем США. Собеседники обсудили возможные конкретные шаги для реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе телефонных переговоров Путина с Трампом, которые состоялись 16 октября.

В минувший четверг Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они договорились встретиться вскоре в столице Венгрии.