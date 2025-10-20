Трамп не может обеспечить мирный процесс в Газе. Мнение
Политика
Трамп планирует посетить Китай в начале 2026 года
20 октября 2025 / 19:58
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС
Президент США Дональд Трамп сообщил, что его визит в Китай состоится в начале 2026 года.
"Меня пригласили в Китай, и я поеду туда в начале следующего года. Мы уже почти договорились об этом", - отметил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов перед встречей с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Белом доме.