Трамп планирует посетить Китай в начале 2026 года
20 октября 2025 / 19:58
Трамп планирует посетить Китай в начале 2026 года
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его визит в Китай состоится в начале 2026 года.

"Меня пригласили в Китай, и я поеду туда в начале следующего года. Мы уже почти договорились об этом", - отметил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов перед встречей с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Белом доме. 

