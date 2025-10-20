Цена золота на Comex демонстрировала рост более чем на 3%

Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) растет более чем на 3%.

По состоянию на 15:00 мск, стоимость золота составляла $4 297,5 за тройскую унцию (+2%). К 15:42 мск, цена на драгметалл ускорила рост и находилась на отметке в $4 341,4 за тройскую унцию (+3,04%).

Вместе с тем стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex демонстрировала рост на 2,64% и торговалась на уровне $51,425 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.

Исторический максимум на золото был установлен 17 октября текущего года. Тогда драгметалл вырос до отметки в $4 392 за тройскую унцию.